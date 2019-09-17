سلة سموحة مواليد 2009 تهزم الشمس

في إطار الاستعدادات القوية لخوض دوري الميني والميكرو، فاز فريق كرة السلة بنادي سموحة 2009 (أ) بنين بقيادة الكابتن محمد طارق فتحي علي نظيره الشمس بعد لقاء قوي من نجوم سموحة وظهر مدي الإعداد الجيد للفريق وجهد جهازه الفني.

ويضم الفريق النجوم: أحمد محمد وإياد إسلام وتوفيق طلعت وحسام أحمد علي وحمزة أحمد وعبدالرحمن خميس وعلي الدين محمد وعلي أنس السيد وعمر محمد سالم وعمرو فؤاد وفارس محمد وفاروق تامر ومحمد خالد ومهند هشام ويوسف عادل وعمرو وليد وبلال عصام وياسين حسام وعز الدين أدهم.بينما يضم الجهاز الفني الكابتن محمد طارق فتحي مدرب والكابتن محمد سعيد إداري والكابتن خالد حاتم مشرف القطاع. الإعداد الجيد للفريق وجهد جهازه الفني.ويضم الفريق النجوم: أحمد محمد وإياد إسلام وتوفيق طلعت وحسام أحمد علي وحمزة أحمد وعبدالرحمن خميس وعلي الدين محمد وعلي أنس السيد وعمر محمد سالم وعمرو فؤاد وفارس محمد وفاروق تامر ومحمد خالد ومهند هشام ويوسف عادل وعمرو وليد وبلال عصام وياسين حسام وعز الدين أدهم.بينما يضم الجهاز الفني الكابتن محمد طارق فتحي مدرب والكابتن محمد سعيد إداري والكابتن خالد حاتم مشرف القطاع.

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