أهلى جدة يعين صالح المحمدي مدربًا مؤقتًا للفريق

أعلن مجلس إدارة نادي أهلى جدة برئاسة أحمد الصائغ إلغاء عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الكرواتي برانكو ايفانكوفيتش وتسليم المهمة بشكل مؤقت للسعودي صالح المحمدي لتدريب الفريق.

كما كشفت تقارير صحفية سعودية أن رئيس الأهلي وجه الشكر لسمو الأمير

منصور بن مشعل المشرف العام على الفريق الكروي الأول بعد أن تكلف بالتسوية المالية لقيمة إلغاء عقد المدرب برانكو ايفانكوفيتش حيث يبلغ قيمة الشرط الجزائى للكرواتي 8 ملايين يورو .

ومن المقرر أن يتولى صالح المحمدي ومساعده محمد مسعد تدريب أهلى جدة خلال مواجهة الفتح المقرر لها يوم السبت 21 سبتمبر على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي ضمن منافسات الجولة الرابعة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لحين تعاقد الإدارة مع مدير فنى جديد.

يحتل نادي أهلى جدة المركز التاسع برصيد 4 نقاط .