ضربة موجعة لنادي سان جيرمان قبل قمة ريال مدريد

تلقى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ضربة موجعة قبل استقباله لضيفه ريال مدريد الإسباني، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يوم غد الأربعاء، على أرضية ملعب حديقة الأمراء بباريس.

وأكد النادي الباريسي في بيان رسمي غياب كل من النجم الفرنسي كيليان مبابي والمهاجم الأورغوياني إيدينسون كافاني بداعي الإصابات العضلية، إذ لم يتمكنا من الوصول إلى الجاهزية البدنية في الوقت المناسب.

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وأشار النادي الفرنسي إلى غياب الظهير الأيمن داغبا، الذي تعرض لإصابة عضلية في مباراة الدوري الماضية أمام ستراسبورغ، بينما يُواصل النجم الألماني جوليان دراكسلر غيابه عن الملاعب بداعي الإصابة.

وفي سياق مرتبط، سيغيب النجم البرازيلي نيمار جونيور بداعي الإيقاف.