اونلاين | يلا شوت NOOW مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند بث مباشر| يلا شوت NEW مشاهدة مباراة برشلونة الآن| رابط بث مباشر برشلونة PLU

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التقى فريق برشلونة مع بروسيا دورتموند في مواجهتين سابقتين حيث فاز البلوجرانا في مباراة وتعادلا في أخرى وسجل نجوم البارسا 3 أهداف واستقبلت شباكهم هدف وحيد.

وينتظر أن تقام مباراة برشلونة مع بروسيا دورتموند على ملعب سيجنال أدونا بارك وهي مجموعة نارية حيث يوجد معهم طرفين آخريين؛ إنتر ميلان الإيطالي وسلافيا براغ التشيكي.

ويبدو أن الأرجنتيني ليونيل ميسي سيغيب عن اللقاء رغم احتمالية سفره إلى ألمانيا، وتعد مباراة قوية بين الطرفين خاصة أن بروسيا يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب البوندسليجا حيث حصد 9 نقاط من 4 مباريات لعبها.

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وفرضت مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنواتbeIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين.

ويأمل برشلونة أن يفتتح مبارياته في المسابقة العصية عليه في المواسم الأربعة الأخيرة بأفضل طريقة من بوابة منافسه العنيد بوروسيا دورتموند، خاصة بعد أن توقفت حدوده عند نصف النهائي الموسم الفائت.

تابعونا .. سيتم وضع البث المباشر قبل اللقاء بقليل