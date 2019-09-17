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اونلاين | KOOORA GOAL - يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر beIN SPORT يلا شوت NOW رابط ماتش برشلونة MESSI NEW

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موقعة كبرى تلك التي تجمع برشلونة الإسباني وبورسيا دورتموند الالماني بث مباشر اليوم في دوري ابطال اوروبا ، مشاهدة مباراة برشلونة اليوم ، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت المملكة العربية ، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري الأبطال.

سيتم وضع البث المباشر لمباراة برشلونة ودورتموند قبل انطلاق المباراة بقليل

مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند في دوري الابطال بدون تقطيع عبر قنوات بي إن سبورت اتش دي 3 وسيكون الجزائري حفيظ دراجي معلقا على أحداث مباراة برشلونة اليوم في دوري الابطال yalla shoot today جودة عالية اليوم في Messi على ملعب سيغنال ايدونا بارك اليوم في الشامبيونزليج Championslegue .

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تقام مباراة برشلونة اليوم أمام دورتموند في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة ، الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة Cairo بدون تقطيع مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا .

قنوات بي إن سبورت حصلت على الحقوق الحصرية لمباريات دوري أبطال أوروبا في دور المجموعات والأدوار الإقصائية بث مباشر مباراة برشلونة ضد دورتموند في تمام الساعة الحادية عشر مساء اليوم بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة يلا شوت ماتش .

 

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