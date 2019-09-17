اونلاين | KOOORA GOAL - يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر beIN SPORT يلا شوت NOW رابط ماتش برشلونة MESSI NEW

سيتم وضع البث المباشر لمباراة برشلونة ودورتموند قبل انطلاق المباراة بقليل

مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند في دوري الابطال بدون تقطيع عبر قنوات بي إن سبورت اتش دي 3 وسيكون الجزائري حفيظ دراجي معلقا على أحداث مباراة برشلونة اليوم في دوري الابطال yalla shoot today جودة عالية اليوم في دوري أبطال أوروبا Messi على ملعب سيغنال ايدونا بارك اليوم في الشامبيونزليج Championslegue .

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تقام مباراة برشلونة اليوم أمام دورتموند في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة ، الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة Cairo بدون تقطيع مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا .

قنوات بي إن سبورت حصلت على الحقوق الحصرية لمباريات دوري أبطال أوروبا في دور المجموعات والأدوار الإقصائية بث مباشر مباراة برشلونة ضد دورتموند في تمام الساعة الحادية عشر مساء اليوم بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة يلا شوت ماتش .