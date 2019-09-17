رياضة | الاتحاد السعودي يعين رئيسا جديدا للجنة الحكام 

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد السعودي يعين رئيسا جديدا للجنة الحكام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الاتحاد السعودي لكرة القدم، إنه اتخذ قرارا رسميا بشأن تعيين الحكم الإسباني السابق، فرناندو تريساكو، في منصب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك بدءًا من اليوم، من أجل أن يقود منظومة التحكيم في البطولات المحلية في الموسم الحالي.

وأشار الاتحاد السعودي في بيانه الرسمي صباح اليوم الثلاثاء، إلى أن قرار تعيين الإسباني فرناندو تريساكو، في هذا المنصب الرفيع، قد جاء كنتيجة للخبرات الكبيرة التي يملكها الإسباني في مجال التحكيم، ومسيرته الرائعة في هذا المجال، والتي استمرت لقرابة ال30 عام تقريبًا.

يذكر أن تريساكو، من مواليد عام 1955، حيث شارك من قبل العديد من بطولات كأس العالم، وكذلك قاد نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 1996، وهذا بالإضافة إلى قيادته للعديد من المباريات الكبرى في كرة القدم الأوروبية بشكل خاص، والعالمية بشكل عام على مدار السنوات الماضية.

أما عن المناصب الإدارية، فإن رئيس لجنة الحكام الجديد في السعودية، قد عين من قبل في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، في منصب مدير إدارة التحكيم في الفترة ما بين 2004- 207 ومدير عام تطوير الحكام 2008-2016، وفي الاتحاد الأوروبي قد تولى الحكم الإسباني فرناندو تريساكو، في منصب هام وهو مقيم ومشر على حكام الاتحاد الأوروبى في الفترة ما بين 2001-2003، وكذلك قد تم تعيينه في مناصب أكاديمية لها علاقة بالحكام في الاتحاد الآسيوي.