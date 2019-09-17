رياضة | أزمة في دفاع الأهلي أمام الزمالك.. ورينيه فايلر يعثر على الحل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة في دفاع الأهلي أمام الزمالك.. ورينيه فايلر يعثر على الحل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفعت أسهم ياسر إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المشاركة أساسيًا خلال مباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام الزمالك.

ويواجه الأهلي غريمه التلقيدي الزمالك مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس السوبر المصري.

وتأتي مشاركة ياسر إبراهيم في مباراة السوبر بسبب إيقاف أيمن أشرف مدافع الفريق الأحمر، بعد حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة الأهلي أمام بيراميدز بدور الستة عشر لبطولة كأس مصر، بجانب عدم جاهزية زميله رامي ربيعة.

ومن المنتظر أن يعتمد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على الثنائي محمود متولي وياسر إبراهيم في خط دفاع الأهلي بجانب أحمد فتحي وعلي معلول.

ويمنح فايلر بعض التعليمات الفنية لمدافع الأهلي بعدما بات قريبًا من المشاركة في التشكيل الأساسي للفريق الأحمر في اللقاء.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته مساء أمس الاثنين بعد عودة بعثة الفريق الأحمر من غينيا، حيث رفض فايلر منح لاعبيه راحة من التدريبات بسبب ضيق الوقت بين مباراة كانو سبورت والتي فاز فيها الفريق الأحمر بهدفين دون رد، إلى مباراة الزمالك المقرر لها الجمعة المقبل.

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ويتطلع فايلر المدير الفني للأهلي لتحقيق الفوز في مباراة الجمعة المقبل والتتويج باللقب الأول له مع الفريق الأحمر، في ثاني مبارياته الرسمية.

الأهلي يحدد موعد انتظام ربيعة في التدريبات الجماعية