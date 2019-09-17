رياضة | باكو ألكاسير.. رجل المشاعر المتناقضة في مواجهة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكو ألكاسير.. رجل المشاعر المتناقضة في مواجهة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعيش الدولي الإسباني باكو ألكاسير مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند الألماني حالة معنوية مرتفعة للغاية قبل مواجهة فريقه السابق برشلونة اليوم الثلاثاء على ملعب سينجال إيدونا بارك لحساب مباريات إفتتاحيه دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

برشلونة يخشى توهج ألكاسير



ويخشى البلوجرانا الغزارة التهديفية التي يتمتع بها نجم الفريق السابق خاصةً وأن تلك المباراة تعتبر الأولى للاعب ضد فريقه السابق منذ رحيله عن قلعة الكامب نو خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية وتأتي في أفضل فترات اللاعب على المستوى التهديفي.

أرقام باكو مع بروسيا دورتموند والمنتخب الإسباني



وبشكل عام منذ إنضمام اللاعب لبروسيا دورتموند خاض مع الجراد الأصفر 32 مباراة نجح خلالهم في تسجيل 19 هدفاً لكنه في الوقت الراهن يعيش أفضل معدل له منذ إنطلاقة الموسم الحالي بعد أن أحرز 7 أهداف خلال 6 مباريات بمعدل وصل إلى هدف كل 75 دقيقة.

وعلى المستوى الدولي شارك اللاعب رفقة منتخب بلاده في مباراتين لحساب مباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2020 ضد كلاً من رومانيا ومنتخب جزر فارو ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف دولية وهو رقم مميز للغاية.

وفي تقرير أعدته صحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية أكدت أن مواجهة برشلونة تعتبر حافز كبير للاعب نحو التألق خاصةً أنه لم يحصل على دقائق لعب كافية هناك وظل جليس دكه البدلاء على الرغم من أنه أحرز 15 هدفاً خلال 51 وهو الرقم الجيد بالنسبة للاعب يشارك بديلاً.

وكانت شبكه " سكواكا " الخاصة بالإحصائيات على موقع التواصل الإجتماعي تويتر قد أكدت أن اللاعب سجل هدف واحد على الأقل في جميع المباريات التي شارك بها في الموسم الجاري سواء مع فريقه بروسيا دورتموند أو منتخب بلاده إسبانيا.

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وخلال ثمانية مباريات لعبها باكو حتى الآن نجح في تسجيل عشرة أهداف مع فريقه ومنتخب اللاروخا إستهلها ضد بايرن ميونخ في بطولة كأس السوبر الألماني قبل أن يسجل في شباك يوردينجين وأجسبورج ودك شباك كولن ويونيون برلين وأضاف بايرن ليفركوزن لقائمه ضحايا وزار شباك جزر الفارو ورومانيا دولياً.

الصحف الألمانية تتغنى بتوهج باكو وتنشغل بمشاعره قبل لقاء برشلونة



وإنشغلت الصحف الألمانية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بالمواجهة المرتقبة التي سيواجه فيها فريق نادي برشلونة مضيفه بروسيا دورتموند لحساب إفتتاحية دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مرحلة المجموعات.

وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة " WAZ " كان العنوان الرئيسي " مشاعر مختلطة ضد البلوجرانا " في إشارة منهم إلى مواجهة الاسباني لفريقه السابق وزملائه الذين لعب معهم للمرة الأولى منذ إنضمامه إلى صفوف أسود الفيستيفال.

وعنونت صحيفة "Westfalische Rundschau" مباراة خاصة لألكاسير " وذلك بسبب الطموح الكبير الذي يتوفر عليه اللاعب من أجل التسجيل في شباك فريقه السابق للتأكيد على مكانته بالنسبة للأسباني إرنستو فالفيردي والذي رفض إعطاءه دقائق لعب كافية.

وأخيراً طرحت صحيفة " بيلد " الألمانية " سؤالاً حول الأفضل بين يوسوفا موكوكو ناشيء الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند ونظيره في الفريق الكتالوني نادي برشلونة اللاعب الشاب أنسو فاتي في ظل الأرقام التهديفية المميزة رغم صغر عمرهما.

ويبقى السؤال الأبرز هل ينجح باكو ألكاسير في هز شباك برشلونة أم سيكون لدفاعات البلوجرانا رأي آخر ؟

