رياضة | حسام حسن وإيهاب جلال.. حرب في كل شيء (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام حسن وإيهاب جلال.. حرب في كل شيء (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انحصرت المنافسة بين إيهاب جلال مدرب المصري البورسعيدي، وحسام حسن مدرب سموحة السكندري، لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة، خلفًا للمدرب المكسيكي خافيير أجيري والذي رحل عن تدريب الفراعنة بعد الإخفاق في بطولة أمم إفريقيا 2019.

انقسام في اتحاد الكرة بسبب إيهاب جلال وحسام حسن

ويشهد اتحاد الكرة المصري انقسامًا كبيرًا حول اختيار المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، حيث يؤيد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة تعيين حسام حسن مدرب سموحة لتولي القيادة الفنية لمنتخب الفراعنة في الفترة المقبلة، حيث يري أنه الأنسب لقيادة المنتخب في تلك المرحلة بسبب خبراته الكبيرة وشخصيته الصارمة، وإنجازاته والبطولات التي حققها خلال مشواره بالملاعب، بالإضافة للروح والعزيمة التي يتميز بها لتحقيق الانتصارات، ويرحب "حسن" بتدريب الفراعنة بشرط أن يكون شقيقه إبراهيم حسن ضمن جهازه المعاون.

أما الفريق الثاني داخل اتحاد الكرة يقوده محمد فضل عضو اللجنة الخماسية والذي يرجح تعيين ايهاب جلال مدربًا لمنتخب مصر في المرحلة القادمة، واختار الأخير حمد إبراهيم ومصطفي كمال للتواجد ضمن جهازه المعاون بالمنتخب، وهدد "فضل" بتقديم استقالته من اتحاد الكرة حال رفض تعيين "جلال" مدربًا للمنتخب والتمسك بـ حسام حسن.

ومن المنتظر أن يعقد اتحاد الكرة اجتماعا غدًا الأربعاء لحسم ملف المدير الفني الجديد بشكل نهائي ورسمي.

من الأحق بقيادة منتخب مصر.. إيهاب جلال أم حسام حسن؟

- حسام حسن

تولى حسام حسن تدريب العديد من الأندية خلال مشواره التدريبي الذي بدأ عام 2008 حتي استقر به المطاف في نادي سموحة السكندري.

قاد "العميد" المصرية للاتصالات في 9 مباريات عام 2009، (فاز 3 – تعادل 3 – خسر 3 – سجل 12 واستقبلت شباكه 10 أهداف)، ورحل بعد هبوط الفريق لدوري القسم الثاني.

حسام حسن تولي تدريب المصري البورسعيدي في 3 ولايات، قاد الفريق في 170 مباراة ( فاز 80 مباراة - تعادل 52 مباراة - خسر 38 مباراة) سجل لاعبوه 242 هدفًا واستقبلت شباكه 171هدفًا.

كما قاد حسام حسن فريق الزمالك في "ولايتين"، وخاض معه 61 مباراة (فاز 32 مباراة – تعادل 18 مباراة – خسر 11 مباريات)، سجل لاعبوه 104هدفًا، واستقبلت شباكه 62هدفًا.

وتولي تدريب الإسماعيلي عام 2011 وخاض معه مباراتين فقط، فاز مباراة وخسر ورحل بعد خروجه من كأس مصر، ثم تولي تدريب المقاصة عام 2013، وقاد الفريق الفيومي في 10 مباريات، فاز مباراة وحيدة وخسر 5 مباريات، وتعادل في مباراة، وسجل لاعبوه 5 أهداف واستقبل 11 هدفًا.

وفي عام 2014 تولي "العميد" تدريب منتخب الأردن، واستطاع قيادة "النشامي" للملحق المؤهل لبطولة كأس العالم لكنه خسر أمام أوروجواي بخماسية نظيفة، كما خسر لقب بطولة غرب آسيا أمام منتخب قطر.

بعد عودته لمصر تولي تدريب الاتحاد السكندري عام 2014 وقاد "زعيم الثغر" في 35 مباراة، فاز في 12 مباراة، وتعادل في 13 مباراة، وخسر 10 مباريات، سجل لاعبوه 40 هدفًا واستقبلت شباكه 34 هدفًا.

في عام 2018 انتقل حسام حسن لتدريب فريق بيراميدز وخاض معه 11 مباراة، فاز في 6 مباريات، وتعادل في 5 مباريات، سجل لاعبوه 24 هدفًا، واستقبلت شباكه 12 هدفًا.

ورحل بعدها لتدريب سموحة، وقاده في 11 مباراة حتي الآن، فاز 4 مباريات وتعادل في مباراة وخسر 6 مباريات، سجل الفريق 13 هدفًا تحت قيادته واستقبلت شباكه 14 هدفًا.

ولم يحقق حسام حسن أي بطولة خلال مسيرته التدريبية مع الأندية التي تولي قيادتها في الفترة الماضية.

- إيهاب جلال

بداية إيهاب جلال في مجال التدريب كانت في موسم 2007 – 2008 حيث تولي تدريب عدة أندية في القسم الثاني، كهرباء الإسماعيلية، وفريق الحمام، وكفر الشيخ وتليفونات بني سويف.

أما البداية الحقيقية لـ "جلال" في مجال التدريب كانت مع فريق مصر المقاصة والذي تولي تدريبه في يوليو 2014 واستمر معه حتي عام 2017، حيث قاد الفريق الفيومي في 121 مباراة، فاز في 60 مباراة، وخسر 32 ، وتعادل في 29 مباراة، سجل الفريق تحت قيادته 191 هدفًا، واستقبلت شباكه 169 هدفًا.

عقب رحيله عن المقاصة تولي تدريب فريق إنبي في أكتوبر 2017، وقاد الفريق البترولي في 13 مباراة (12 بالدوري الممتاز -1 بكأس مصر)، فاز في 7 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 18 هدفًا، واستقبلت شباكه 12 هدفًا.

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انتقل بعدها لتدريب الزمالك في يناير 2018، وقاد الفريق الأبيض في 17 مباراة (15 مباراة بالدوري الممتاز – مباراتين بالكونفيدرالية)، حقق الفوز في 9 مباريات، وتعادل في مباراتين وخسر 6 مباريات.

وتولي تدريب أهلي طرابلس الليبي عام 2018، وفشل مع الفريق في بطولتي كأس زايد للأندية الأبطال، وبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، حيث خرج من البطولتين من دور الـ32 علي يد الوداد المغربي ونيو ستار دوالا الكاميروني على الترتيب.

وتم تعيينه مدربًا للمصري البورسعيدي في ديسمبر 2018، وخاض معه 20 مباراة في الدوري الممتاز فاز في 9 مباريات، وتعادل في 8 مباريات، وخسر 3 مباريات، سجل لاعبوه 29 هدفًا واستقبلت شباكه 20 هدفًا.

ولم يتوج "جلال" ايضًا بأي بطولة خلال مشواره التدريبي مع الأندية المصرية.

إيهاب جلال "بعبع" حسام حسن

يتفوق إيهاب جلال تاريخيًا على حسام حسن في مواجهاتهما المباشرة خلال مشوارهما التدريبي.

وتقابل إيهاب جلال مع حسام حسن في 10 مباريات سابقة، فاز في 6 مباريات، وخسر مباراة وحيدة أمام "العميد"، وحسم التعادل نتيجة 3 مواجهات بينهما، سجلت أندية "جلال" 20 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 15 هدفًا.

واجه إيهاب جلال خلال قيادته لمصر المقاصة، حسام حسن في 6 مواجهات (4 مع المصري – 2 مع الاتحاد)، وفاز جلال في 4 مباريات، وحسم التعادل نتيجة مباراتين بينهما.

كما التقي "جلال" عندما كان مدربًا لفريق إنبي مع حسام حسن خلال قيادته للمصري البورسعيدي في مباراة وحيدة، فاز بها الفريق البترولي، أما الهزيمة الوحيدة له كانت خلال قيادته للزمالك وخسر أمام مصري "العميد" بهدف دون مقابل عام 2018

وبعدما تولي إيهاب جلال تدريب المصري البورسعيدي اصطدم بـ حسام حسن في مباراتين، الأولي كانت خلال قيادة "العميد" لبيراميدز، وانتهت بالتعادل 3-3، والثانية كانت بعد تولي "حسن" تدريب فريق سموحة، وقاد "جلال" الفريق البورسعيدي للفوز بنتيجة 4-2.

تصريحات أشعلت الحرب بين إيهاب جلال وحسام حسن

حدثت العديد من الأزمات والصدامات بين إيهاب جلال وحسام حسن خلال مواجهاتهما السابقة، وصلت لحد التطاول والاشتباك اللفظي بينهما، مما فسره البعض بأنه غيرة من جانب "العميد" بسبب تفوق مدرب المصري الحالي عليه خلال المباريات التي جمعتهما منذ دخولهما مجال التدريب.

** أبرز الأزمات بين حسام حسن وإيهاب جلال كانت في مباراة المصري والمقاصة بالدور الأول لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2016 – 2017 والتي انتهت بفوز الفريق الفيومي 1-0، حيث دخل "العميد" في مشادة عنيفة مع "جلال" وصلت لحد التطاول بالألفاظ ولولا تدخل بعض أفراد الجهاز الفني بالفريقين للفصل بينهما لكان الأمر تطور للاشتباك بالأيدي.

استمرت توابع الأزمة بين المدربين بعد انتهاء اللقاء، وعلق مدرب المقاصة السابق على مشادته العنيفة مع "العميد"، وقال أنه يكن كل التقدير والاحترام لحسام حسن لكنه لن يقبل بأي تجاوز منه أو أي شخص ضد فريقه أو اللاعبين أو الجهاز الفني وقال: " هما كباتن مصر.. مفيش في الاحترام حاجة اسمها كابتن مصر.. المحترم محترم واللي مش محترم مش محترم".

** في ديسمبر 2016 هاجم إيهاب جلال مدرب المقاصة وقتها حسام حسن، بعد تصريحات الأخيرة بخصوص ركلات الجزاء التي تحتسب للفريق الفيومي، وقال "جلال" موجهًا حديثه للعميد خلال تصريحات تلفزيونية: " ركز مع فريقك، وبلاش كل واقعة تتحدث عن المقاصة،أنت كنت قريب من الهبوط بالمقاصة عندما كنت تقوده، ولم يتحدث أحد عن ذلك".. وأضاف: " يارب تمسك المنتخب أو الأهلي أو الزمالك علشان نخلص من الموضوع ده".

** لم تتوقف أزمات إيهاب جلال وحسام حسن عند هذا الحد، ولكن شهد لقاء الدور الثاني بين المقاصة والمصري بالدوري موسم 2016 – 2017 والذي فاز به الفريق الفيومي 4-2، مشادة قوية بين "التوأم" حسن وإيهاب جلال عقب انتهاء اللقاء، حيث وجه الثنائي ألفاظ خارجة وإساءة لمدرب المقاصة السابق والذي قال: " أنا أكبر من الرد عليك"، لكن استمر إبراهيم حسن في التجاوز ضد "جلال" وقال له "أنا عمك".

وعقب انتهاء اللقاء قام إيهاب جلال بتوجيه انتقادات عنيفة لهما، وقال لـ إبراهيم حسن : " لو انت بتقول انك كابتن مصر خلاص اقعد في البيت طالما ستظل تتغني بهذا اللقب وتنسي الأدب والاحترام".

** شهدت مباراة الجولة 26 من الدوري الممتاز بين فريقي المصري، وسموحة ، أزمة من نوع مختلف بين إيهاب جلال وحسام حسن، حيث رفض "جلال" مصافحة "العميد" بعد الفوز عليه 4-2، ودون أي مبرر واضح لذلك، لكنه بعد المباراة صرح بأن تجاهله مصافحة مدرب الفريق السكندري كان خوفًا من رد فعله.

** اصطدم إيهاب جلال خلال قيادته للمصري أيضًا بـ إبراهيم حسن عندما كان مديرًا للكرة في نادي بيراميدز، حيث صرح الأخير بعد تعادل فريقه مع الزمالك بأن مدرب المصري يقصد "جلال" بكي من الفرحة بعد التعادل مع بيراميدز.

تصريحات إبراهيم حسن استفزت إيهاب جلال والذي هاجمه بشدة قائلًا: " ركز مع فريقك أفضل، في كل مرة تفشل في أي مكان تخرج لتحول الأمر للحديث عن الآخرين، لا وجه للمقارنة بيننا كلاعب أن شاركت في السنوات الأخيرة بسبب شقيقك فقط".

وأضاف مستكملا هجومه ضد إبراهيم حسن:" إذا كنت تريد المقارن بيني وبينك كمدرب لا مشكلة في ذلك"، وأضاف: " إذا كان حسام حسن يرغب في العودة للمصري أهلا به.. سأرحل فورًا إذا طلبت الإدارة ذلك".