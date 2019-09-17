رياضة | كارثة.. استبعاد مصر من بطولة العالم لرفع الأثقال 2019 بسبب المنشطات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارثة.. استبعاد مصر من بطولة العالم لرفع الأثقال 2019 بسبب المنشطات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الاتحاد الدولي لرفع الأثقال استبعاد منتخب مصر من المشاركة في بطولة العالم 2019 في تايلاند بعد ثبوت تعاطي عدد من اللاعبين للمنشطات والتي ستنطلق غدًا الأربعاء وتستمر لمدة 9 أيام.

واجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي وقرر الاستبعاد ولم يحدد الاتحاد حتى الآن مدة العقوبة والإيقاف التي ستوقعه على منتخب مصر، كما أن الاتحاد المصري لديه 21 يوما لتقديم استئناف ضد القرار لدى المحكمة الرياضية الدولية، من أجل إعادة النظر في القرار.

تفاصيل استبعاد 7 رباعين مصريين

وجاء قرار استبعاد مصر من خوض بطولة العالم، من لجنة الجزاءات التي عينها المجلس التنفيذي بالاتحاد الدولي للعبة IMFSP ، بسبب تعاطي عدد من اللاعبين الناشئين للمنشطات عام 2016.

وتم رفع أسماء اللاعبين المصريين من جدول بطولة العالم في رفع الأثقال التي ستبدأ غدا الأربعاء 18 سبتمبر، وتستمر حتى 27 من الشهر ذاته.

وقد تصل مدة الإيقاف إلى عامين، وهو ما يهدد في حال حدوثه باستبعاد مصر من المشاركة في منافسات رفع الأثقال في أوليمبياد طوكيو 2020.

ويملك الاتحاد المصري 21 يوما، يستطيع فيها تقديم استئناف ضد القرار لدى المحكمة الرياضية الدولية، من أجل تخفيف العقوبة أو إلغائها حسبما ترى المحكمة الرياضية.

يذكر أن مصر كانت ستشارك في بطولة العالم، بثمانية لاعبين (محمد إيهاب ومحمد سليم وحليمة عبد العظيم وسارة سمير وأحمد السيد عاشور وكريم إبراهيم كحلة وعبد الرحمن محمد عبد الرحمن وسمر سعيد حبشي).

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وأكد شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية أن مصر لم تتلق حتى الآن إخطارًا من الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بشأن إيقاف اللاعبين المصريين، سواء للجنة الأوليمبية أو اتحاد رفع الأثقال، أو اللجنة المصرية لمكافحة المنشطات لكن البعثة عادت من أذربيجان.

وكشف عن أن الاتحاد المصري خاطب البعثة للعودة من أذربيجان إلى القاهرة وعدم التحرك إلى تايلاند.

وتنص اللائحة على أنه في حالة زيادة عدد عينات المنشطات الإيجابية عن 3 يتم إيقاف البلد بالكامل.

وحقق الاتحاد الدولي واقعة تورط 7 لاعبين مصريين ناشئين في تناول المنشطات، وذلك من خلال العينات التي تم سحبها لهم في معسكر أقيم بالفيوم عام 2016

وأثبت التحقيقات التي أجرتها اللجنة تناول اللاعبين للمنشطات، ليتم اتخاذ قرار باستبعاد مصر من بطولة العالم، فيما لم يتم الكشف عن مدة إيقاف مصر.

في حالة ثبوت تعاطي اللاعبين للمنشطات، قد تصل العقوبة لعامين، وبالتالي يُحرم الرباعين المصريين من المشاركة في أوليمبياد طوكيو 2020، مثل حالتي روسيا التي تم إيقافها عامين، والصين لعام واحد.