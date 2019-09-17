رياضة | برشلونة مهدد بتجميد نشاطه وكامب نو في طريقه للإغلاق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة مهدد بتجميد نشاطه وكامب نو في طريقه للإغلاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب فريق برشلونة عقوبات خرقه للقانون في صفقة أنطوان جريزمان، المنتقل إليه من أتلتيكو مدريد.

وتعاقد برشلونة مع جريزمان في الصيف الماضي عن طريق دفع الشرط الجزائي الموقع في عقده مع أتلتيكو مدريد والمقدر بـ 120 مليوني يورو.

وكشفت صحيفة " آس" الإسبانية أن القاضي التي يتولى ملف صفقة جريزمان يدرس إغلاق ملعب كامب نو بسبب مفاوضات برشلونة مع جريزمان بدون علم ناديه.

وأوضح أن المادة 126 من قانون العقوبات في الدوري الإسباني تعاقب برشلونة بغرامة تصل إلى 30 ألف يورو أو تجميد نشاطه لمدة شهرين أو لعبه مباراة واحدة بدون جماهير.

برشلونة وبوروسيا دورتموند

يحل فريق برشلونة الإسباني ضيفًا على بوروسيا دورتموند الألماني في الساعة التاسعة مساء اليوم على ملعب سيجنال إيدونا بارك ضمن منافسات افتتاح مباريات المجموعة السادسة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ويبحث برشلونة عن اللقب الغائب منذ عام 2015 تحت قيادة مدربه إرنستو فالفيردي الذي خرج من نصف نهائي النسخة الماضية بخسارة مذلة أمام ليفربول الإنجليزي برباعية نظيفة.

واستعاد برشلونة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي تعافى من إصابته العضلية التي أجبرته على الغياب عن أتلتيك بيلباو وريال بيتيس وأوساسونا وفالنسيا في الدوري الإسباني.

بينما يسعى بوروسيا دورتموند لاستغلال عاملي الأرض والجمهور متسلحًا بمهاجمه باكو ألكاسير الذي يواجه برشلونة فريقه السابق.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام بوروسيا دورتموند

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: سيميدو وجيرارد بيكيه ولينجليت وجوردي ألبا

Advertisements

خط الوسط: فرينكي دي يونج وبوسكيتس وسيرجي روبيرتو

خط الهجوم: أنطوان جريزمان ولويس سواريز ولوكاس بيريز

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام برشلونة

حراسة المرمى: بوركي

خط الدفاع: جوريرو وهوملز وأكانجىي وأشرف حكيمي

خطالوسط: أليكس فيتسيل وديلاني وبراندت

خط الهجوم: جادون سانشو وماركو رويس وباكو ألكاسير

تاريخ برشلونة ضد بوروسيا دورتموند

ولعب برشلونة مباراتين فقط طوال تاريخه ضد بوروسيا دورتموند في بطولة كأس السوبر الأوروبي بعد تتويج البرسا بلقب كأس الكؤوس الأوروبية وفوز دورتموند بلقب دوري أبطال أوروبا واستطاع الضيوف الفوز بهدفين نظيف في كامب نو والتعادل 1-1 في سيجنال إيدونا بارك

ويملك برشلونة سجلاً ممتازاً ضد الفرق الألمانية بشكل عام، حيث خاض 59 مباراة ضدهم في البطولات الأوروبية الرسمية، وفاز في 33 انتصاراً، وتعادل في 12 مناسبة، وتلقى 14 هزيمة فقط، وبلغت نسبة انتصاراته 55%.

واستطاع فريق برشلونة تسجيل 111 هدفاً في شباك الفرق الألمانية بمعدل 1.9 هدفًا في المباراة الواحدة تقريباً، بينما استقبلت شباكه 63 هدفاً بمعدل 1.1 هدف في المباراة، مما يوضح أن البرسا يملك أفضلية مطلقة على أندية البوندسليجا.

ويتفوق باير ميونيخ على برشلونة والذي حقق 6 انتصارات على البرسا وتلقى هزيمتين وتعادل مثلهما، والثاني هامبورج الذي انتصر مرتين وتعادل مثلهما ولم يتلق أي هزيمة من الفريق الكاتالوني.