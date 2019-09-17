رياضة | تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة دورتموند في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة دورتموند في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق الكرة الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني على معظم اللاعبين الذين سيشاركوا في التشكيلة الأساسية للبلوجرانا في مباراة بروسيا دورتموند لحساب لقاءات دوري أبطال اوروبا لكرة القدم.

وقالت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية أن فالفيردي قرر ضم الارجنتيني ليونيل ميسي إلى بعثة الفريق التي غادرت إلى ألمانيا والمكونة من 22 لاعباً لكن لم يتوقف بعد على مدى جاهزية اللاعب بسبب أنه لم يخض أي مباراة هذا الموسم بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وسيكون من الصعب أن يشارك البولجا في التشكيلة الأساسية مع فريقه لكنه من الممكن أن يلعب لدقائق في حالة كانت النتيجة تسمح بذلك ويفاضل حالياً فالفيردي بين الدفع باللاعب اليافع المتألق خلال المباريات المياضية أنسو فاتي منذ البداية أو الإعتماد على الشاب الآخر كارليس بيريز.

وتوقعت الصحيفة أن تكون تشكيلة برشلونة الأساسية على النحو التالي :-

• حراسة المرمى : مارك أندريه تيرشتيجن



• خط الدفاع : جوردي ألبا ، لينجليه ، جيرارد بيكيه ، سيميدو



• خط الوسط : آرثر ميلو ، سيرجي بوسكيتس ، فرينيكي دي يونج

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• خط الهجوم : جريزمان ، لويس سواريز ، أنسو فاتي