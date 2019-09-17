روميلو لوكاكو يتسبب في طرد ناقد رياضي من قناة فضائية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اتخذت قناة “TOP CALCIO 24” الرياضية الإيطالية، قرارها بإيقاف الناقد والخبير الرياضي، لوتشيانو باسيراني، ومنعه من الظهور على شاشتها، بسبب تصريح عنصري ضد النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي.

باسيراني، تحدث خلال مشاركته في أحد البرامج الرياضية، عن تأثير لوكاكو على أداء إنتر ميلان منذ انضمامه إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث قال: لوكاكو هو واحد من أفضل التعاقدات التي أبرمها إنتر، لا أرى لاعبا آخر مثله في أي فريق آخر في إيطاليا، إنه واحد من بين أقوى اللاعبين، وأنا أحبه كثيرا لأنه يتمتع بهذه القوة.

الناقد الإيطالي المخضرم واصل مدح لوكاكو، ولكن بشكل ساخر، حيث قال إن الطريقة الوحيدة لإيقاف المهاجم البلجيكي هي إعطاؤه 10 قطع من فاكهة الموز حتى يأكلها ويترك اللعب.

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هذا التعليق العنصري، دفع فابيو رافزاني، مدير قناة “TOP CALCIO 24”، إلى اتخاذ قرار فوري بإيقاف باسيراني وحظر ظهوره على الشاشة، مقدما الاعتذار عن ما بدر من الناقد الرياضي، ومشددا على أنه لن يتم السماح له بالظهور مرة أخرى على المحطة.

رافزاني أوضح أن باسيراني قدم اعتذاره، لكن ذلك لم يكن كافيا، مضيفا: السيد باسيراني يبلغ من العمر 80 عاما، وللإشادة بلوكاكو استخدم مجازا اتضح أنه عنصري.. لا أستطيع تحمل أي نوع من الأخطاء، حتى لو كانت لحظية.

لوكاكو يقدم أداء رائعا منذ انضمامه إلى “النيراتزوري”، حيث سجل له هدفين في ثلاث مباريات حتى الآن، ولكنه يواجه متاعب كثيرة في إيطاليا، حيث سبق له وأن تعرض لإساءة عنصرية من قبل جماهير كالياري في الجولة الثانية من “الكالتشيو”.

اللاعب كان قد أبدى استياءه من تكرار حوادث العنصرية في كرة القدم، مؤكدا أنها ليست مكانا لهذه الممارسات، ولكنه أبدى في الوقت ذاته ضرورة التكيف مع طبيعة البلد الذي يلعب فيه.