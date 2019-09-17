انت الان تتابع كوتينيو: الجو العائلي في بايرن أكبر منه في ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

فيليب كوتينيو

قال فيليب كوتينيو، نجم نادي بايرن ميونخ الألماني، إنه جرى استقباله في النادي البافاري وكأنه بين عائلته، معربا عن شعوره بالارتياح بعد أربعة أسابيع مرت على وجوده في ميونخ.

وفي مقابلة مع محطة (سكاي سبورت) الرياضية، قال اللاعب البرازيلي/27 عاما/:" تم عرض جميع المرافق عليَّ في الأيام الأولى، وتعرفت على زملائي اللاعبين وبطبيعة الحال على فريق التدريب. وكل يوم أشعر بشيء من التحسن، وأنا مسرور للغاية".

وأضاف لاعب خط الهجوم:" كل شيء هنا يتسم بطابع عائلي للغاية، وقد عرفت هذا بعض الشيء في ليفربول لكن الجو هنا أكثر عائلية".

وعن مشكلة اللغة، قال كوتينيو:" الألمانية صعبة جدا، لكنني بدأت في التعلم بعض الشيء"، مشيرا إلى أن مواطنه تياجو ساعده كثيرا في التواصل خلال الأيام الأولى " كما أن بعض العاملين يتحدثون البرتغالية وقد سهل هذا الأمر".

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وقال إنه أمكنه التعامل مع الوضع في ميونخ "بعض الشيء، وكثيرا ما نتنزه حول الفندق ونلقي نظرة هنا وهناك"، وأضاف:" عائلتي تعني لي كل شيء، زوجتي وأطفالي هم أهم شيء عندي، وأنا استمد كل قوتي من هذا الحب".

يذكر أن كوتينيو وزوجته وأطفاله يقيمون في ميونخ.

كان بايرن ميونخ أكد منتصف آب/أغسطس الماضي ضم كوتينيو لمدة عام بنظام الإعارة، وكان كوتينيو قد انتقل في مطلع 2018 من ليفربول إلى برشلونة في صفقة قدرت قيمتها بأكثر من 140 مليون يورو.

ولم يتمكن كوتينيو من أن يلعب بشكل أساسي في النادي الكتالوني.