اخبار الرياضه

برشلونة يحصن موهبته الشابة بعقد جديد

0 نشر
أحمد حمدي 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن يحصن موهبته الشابة بعقد جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى نادي برشلونة الإسباني لتحصين موهبته الشابة أنسو فاتي، صاحب الـ 16 عامًا، بعقد جديد، بعد تألقه مع الفريق الأول هذا الموسم.

Advertisements

ولفت «فاتي»، صاحب الـ 16 عامًا، أنظار العالم بعد تألقه بقميص البلوجرانا مطلع هذا الموسم وإحرازه هدفين في ، ليصبح أصغر لاعب يهز الشباك في تاريخ البطولة.

وحسب «راديو كتالونيا»، فإن تجديد التعاقد يقترب من الإتمام إذ سيوقع اللاعب لمدة 5 سنوات وسيحصل على مكافأة 700 ألف يورو على توقيعه.

وسيعتمد راتب اللاعب على استمراره في الفريق الأول أو العودة لفريق الشباب، وفي حال عودته للأخير فسيحصل في موسمه الأول على 300 ألف يورو سنويًا، في المقابل سيحصل على مليون يورو سنويًا في حال بقى مع الفريق الأول، وسيرتفع الراتب سنويًا 250 ألف يورو خلال السنوات الثلاثة الأولى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يحصن موهبته الشابة بعقد جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا