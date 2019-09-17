شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يحصن موهبته الشابة بعقد جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى نادي برشلونة الإسباني لتحصين موهبته الشابة أنسو فاتي، صاحب الـ 16 عامًا، بعقد جديد، بعد تألقه مع الفريق الأول هذا الموسم.

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ولفت «فاتي»، صاحب الـ 16 عامًا، أنظار العالم بعد تألقه بقميص البلوجرانا مطلع هذا الموسم وإحرازه هدفين في الدوري الإسباني، ليصبح أصغر لاعب يهز الشباك في تاريخ البطولة.

وحسب «راديو كتالونيا»، فإن تجديد التعاقد يقترب من الإتمام إذ سيوقع اللاعب لمدة 5 سنوات وسيحصل على مكافأة 700 ألف يورو على توقيعه.

وسيعتمد راتب اللاعب على استمراره في الفريق الأول أو العودة لفريق الشباب، وفي حال عودته للأخير فسيحصل في موسمه الأول على 300 ألف يورو سنويًا، في المقابل سيحصل على مليون يورو سنويًا في حال بقى مع الفريق الأول، وسيرتفع الراتب سنويًا 250 ألف يورو خلال السنوات الثلاثة الأولى.