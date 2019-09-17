شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل استعداداته للسوبر بمران الليلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل النادي الأهلي استعداداته لمباراة السوبر المصري أمام الزمالك، المقرر إقامتها الجمعة المقبل، على ستاد برجج العرب، إذ ينطلق مرانه اليوم في تمام الخامسة مساءً.

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وأدى الفريق مرانه، أمس الاثنين، دون الحصول على راحة عقب عودته من غينيا الاستوائية بعد مواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا، وهيا المباراة التي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين.

ويتجمع لاعبو الفريق في الرابعة عصرًا على أن يبدأ المران في الخامسة مساء على ملعب مختار التتش، حسب الموقع الرسمي للنادي للقلعة الحمراء.

ويسعى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، لتجهيز جميع اللاعبين من خلال التدريبات الفنية والخططية، والاطمئنان على جاهزية كافة عناصر الفريق قبل مباراة السوبر.