شكرا لقرائتكم خبر عن «ربيعة» يعود للمشاركة في المران الجماعي للأهلي خلال يومين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعود مدافع النادي الأهلي رامي ربيعة للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال 48 ساعة بعد تعافيه من الإصابة التي عانى منها في الفترة الماضية.
وكان «ربيعة» قد خرج مستبدلًا أثناء مشاركته مع المارد الأحمر في مباراة اطلع برة السوداني بإياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.
وخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي، وتحسنت حالته بشكل كبير، وبات قريبًا من العودة للمشاركة في المران الجماعي، حسب الموقع الرسمي للنادي الأهلي.
كانت هذه تفاصيل خبر «ربيعة» يعود للمشاركة في المران الجماعي للأهلي خلال يومين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.