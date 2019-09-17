شكرا لقرائتكم خبر عن «ربيعة» يعود للمشاركة في المران الجماعي للأهلي خلال يومين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعود مدافع النادي الأهلي رامي ربيعة للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال 48 ساعة بعد تعافيه من الإصابة التي عانى منها في الفترة الماضية.

وكان «ربيعة» قد خرج مستبدلًا أثناء مشاركته مع المارد الأحمر في مباراة اطلع برة السوداني بإياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي، وتحسنت حالته بشكل كبير، وبات قريبًا من العودة للمشاركة في المران الجماعي، حسب الموقع الرسمي للنادي الأهلي.