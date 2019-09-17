شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال يستبعد مصر من المشاركة ببطولة العالم بسبب المنشطات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال حرمان مصر من المشاركة في بطولة العالم المقامة في مدينة باتايا بتايلاند في الفترة من 17 حتى 24 سبتمبر الجاري، بسبب عدة مخالفات تتعلق بتعاطي لاعبين ناشئين للمنشطات.

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وحسب البيان الذي أصدره الاتحاد الدولي للعبة، فقد تم إيقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال من قبل لجنة الجزاءات المعينة من قبل مجلس إدارة الاتحاد الدولي بسبب انتهاكات تتعلق بتعاطي لاعبين ناشئين للمنشطات في ديسمبر 2016.

ولم يعلن الاتحاد الدولي مدة الإيقاف، فيما لفت موقع «إنسايد ذا جيمز» إلى أن وجود ثلاثة حالات منشطات إيجابية أو أكثر في أي دولة في سنة ميلادية واحدة تعرضها للإيقاف لمدة قد تصل إلى عامين، ما يعني احتمالية خروج مصر من منافسات أوليمبياد طوكيو 2020.

وباستطاعة الاتحاد المصري الاستئناف على القرار بالمحكمة الرياضية الدولية خلال فترة 21 يومًا.