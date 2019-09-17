التشكيل المتوقع لـ الهلال أمام الأتحاد في دوري أبطال آسيا

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
الاتحاد والهلال
وضع المدير الفني لفريق الهلال رازفان لوشيسكو، يده على التشكيل الذي سيخوض مباراته أمام الاتحاد، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.
ويستعد الهلال لاستضافة الاتحاد، في مباراة هامة ومصيرية، بتمام الساعة الثامنة من مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب “محيط الرعب”، في إياب دور ربع نهائي البطولة الآسيوية.
وتعتبر حظوظ الفريقان في المباراة متساوية، بعد أن أنهى التعادل السلبي، أحداث مباراة الذهاب والتي جمعت بين الهلال والاتحاد، على ملعب “الجوهرة المشعة”.
ومن المقرر أن تتم إذاعة مباراة الهلال وضيفه الاتحاد، عبر قناتي “بي إن سبورت 2″، بأداء صوتي للمعلق التونسي المتألق رؤوف خليف، و”الكأس 3″ بتعليق خليل البلوشي.
ويضم تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الاتحاد.. كلاً من:
حراسة المرمى: عبدالله المعيوف
في خط الدفاع: ياسر الشهراني – جانج هيون سو – علي البليهي – محمد البريك
في خط الوسط: محمد كنو – سلمان الفرج – كاريلو – نواف العابد
في خط الهجوم: سيباستيان جيوفينكو – بافيتيمبي جوميز
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