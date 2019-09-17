موعد مباراة الهلال والاتحاد والقنوات الناقلة في دوري اسيا

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

الاتحاد والهلال

ينتظر عشاق الكرة السعودية والآسيوية موعد مباراة الهلال والاتحاد على بطاقة التأهل للمربع الذهبي في دوري أبطال آسيا لكرة القدم على ملعب جامعة الملك سعود مساء الثلاثاء المقبل في إياب دور الربع النهائي الآسيوي.



وخيم التعادل السلبي على لقاء الذهاب الذي جمع بين الاتحاد والهلال في الجوهرة المشعة لتتأجل مسألة حسم بلوغ دور نصف النهائي في الإياب.

وقبل الصدام الآسيوية الحاسم ، تلقى الاتحاد خسارة مدوية في بطولة الدوري السعودي للمحترفين أمام ضمك بهدفين مقابل لاشئ في حين سقط الهلال في فخ التعادل الايجابي بنتيجة 1/1 ضمن مباريات الجولة الثالثة.

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ومن المقرر ان تُقام المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة على ان تُذاع عبر قنوات بي ان سبورت 1HD والكأس HD3 بتعليق رؤوف خليف وخليل البلوشي.

ويُعد كلاسيكو الهلال والاتحاد الفرصة الأخيرة للمدرب التشيلي سييرا لمصالحة جماهير الاتحاد واعادة الثقة بينهما حال خطف بطاقة التأهل للمربع الذهبي في دوري أبطال آسيا واستكمال مشواره القاري.

ومن الناحية آخرى ، يتصدر الهلال جدول ترتيب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط حققهما خلال انتصارين وتعادل.

يذكر ان الفائز من المباراة المنتظر اقامتها في محيط الرعب سيواجه السد الذي تخطى النصر وحجز مقعدا في المربع الذهبي للبطولة القارية.