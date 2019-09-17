شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد القدم» يعين الاسباني تريساكو رئيساً للجنة الحكام في الاتحاد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أصدرت الاتحاد السعودي لكرة القدم قراراً بتعيين الإسباني فرناندو تريساكو رئيساً للجنة الحكام في الاتحاد. وتولى تريساكو عدداً من المناصب الإدارية في الفيفا منها مدير إدارة التحكيم 2004-2007، ومدير عام تطوير الحكام 2008-2016، كما عمل مقيماً لحكام الاتحاد الأوروبي 2001-2003، إضافة إلى تنظيمه أكاديمية حكام الاتحاد الآسيوي. وشارك تريساكو في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 1998، ونهائي أبطال أوروبا عام 1996، إضافة إلى مشاركته في العديد من البطولات والمباريات والنهائيات الدولية.

أصدرت الاتحاد السعودي لكرة القدم قراراً بتعيين الإسباني فرناندو تريساكو رئيساً للجنة الحكام في الاتحاد. وتولى تريساكو عدداً من المناصب الإدارية في الفيفا منها مدير إدارة التحكيم 2004-2007، ومدير عام تطوير الحكام 2008-2016، كما عمل مقيماً لحكام الاتحاد الأوروبي 2001-2003، إضافة إلى تنظيمه أكاديمية حكام الاتحاد الآسيوي. وشارك تريساكو في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 1998، ونهائي أبطال أوروبا عام 1996، إضافة إلى مشاركته في العديد من البطولات والمباريات والنهائيات الدولية.

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