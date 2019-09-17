شكرا لقرائتكم تعرف على موقف رامي ربيعه من المشاركة فى مباراة السوبر المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعافى رامي ربيعة، نجم النادي الأهلي، من الاصابة التى اشتكى منها خلال الفترة الماضية، حيث يعود للتدريبات الجماعية خلال 48 ساعة، عقب ابتعاده عن المشاركة في المران الجماعي، وبذلك لن يلحق مدافع القلعة الحمراء عن مباراة الاهلي أمام الزمالك المقرر لها الجمعة المقبل ببرج العرب في السوبر المحلي.

وعاني رامي ربيعة من شد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام اطلع برة بطل جنوب السودان في إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا، حيث خضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، حتي تحسنت حالته بشكل كبير، وبات قريبا من العودة للمشاركة في المران الجماعي إلا أنه لن يلحق بمباراة السوبر أمام الزمالك .

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ويخضع لاعبو الفريق الذين يؤدون تدريباتهم التأهيلية لفحص طبي بشكل يومي للتعرف على مستجدات إصابتهم والتعرف على آخر التطورات في حالتهم من خلال تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي.

وغاب ربيعة مباراة الاهلي مع كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية السبت الماضي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بغينيا التى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة أحرزهما صلاح محسن و وليد سليمان.