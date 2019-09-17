شكرا لقرائتكم ميودراج يصطحب الإسماعيلي لتونس نهاية سبتمبر الجارى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج، موعد السفر لتونس فى 24 سبتمبر الجارى، لملاقاة أهلى بنى غازى الليبى فى إطار مباريات الاياب لدور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر إقامتها 27 سبتمبر، حيث فاز الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب الإسماعيلية فى الذهاب.

ويحتضن استاد المنستير بتونس مباراة أهلى بنى غازى الليبى مع الإسماعيلى بسبب الاحداث السياسية التى تمنع دولة ليبيا من استضافة اللقاء.

وقدم إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة، الشكر للاعبى الفريق والجهاز الفنى على ما قدموه خلال لقاء أهلى بنى غازى والذى انتهى بفوز الفريق برباعية مقابل هدفين.

Advertisements

وأضاف رئيس الإسماعيلى فى تصريحات صحفية: "اللاعبون كانوا على قدر المسئولية وقدموا أداء مميزًا خاصة أنها المباراة الافتتاحية للموسم الجديد، وظهر إصرارهم على تحقيق الانتصار وبنتيجة مريحة قبل لقاء العودة فى تونس نهاية الشهر الجارى".

وأكد: "الشكر أيضًا للجهاز الفنى للفريق بعد ما بذلوه من مجهود كبير مع لاعبى الفريق خلال الفترة الماضية لتحقيق الإنسجام بين العناصر الجديدة ولاعبى الفريق القدامى والشباب".

وأشار عثمان: "جماهير الفريق قدمت تابلوه رائعًا من التشجيع المثالى ومؤازرة الفريق ودعمه طوال شوطى اللقاء، مستثنيًا القلة المأجورة التى حاولت إثارة الجماهير ومهاجمة لاعبى الفريق ومجلس الإدارة أثناء تقدم الدراويش فى النتيجة بثلاثة أهداف وكان متبقيًا فى أحداث المباراة ثلاثين دقيقة ولكن الجمهور الواعى لم ينسق وراء محاولات تلك العناصر القليلة وظل يؤازر فريقه حتى إحراز الهدف الرابع قبل نهاية اللقاء".

وشدد عثمان فى ختام حديثه: "على الجماهير الواعية والمحبة لفريقها نبذ القلة التى تسعى لإثارة القلائل والأزمات وهدفها ضرب استقرار الفريق من أجل تحقيق المساندة الكاملة وعودة الدراويش لمساره الطبيعى نحو المنافسة والصراع على الألقاب".