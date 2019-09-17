شكرا لقرائتكم مختار مختار يخفض الحمل التدريبى خوفا من حمى البدايات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خفض مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى، الحمل التدريبى استعدادا لمواجهة آف سى مصر، بالأسبوع الأول للدورى والمقرر لها الأحد المقبل، كما رفض إقامة مباريات ودية أخرى مكتفياً بالمباريات التى لعبها لتجهيز لاعبيه فنيا وبدنيا.

ومن ناحيه أخرى انتظم أيمن الطرابلسى، فى تدريبات الإنتاج الحربى، بداية من أمس، استعداداً للموسم الجديد، وكان مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى تابع اللاعب وأوصى بالتعاقد معه لسد الثغرة الموجودة فى خط وسط الفريق.

وتعاقد الانتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الإسماعيلى، ومامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا، ومحمد عبد الرازق بازوكا، ومحمد عبد المجيد من الاتحاد السكندرى، وباسم مرسى من الزمالك، لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر، ومحمد فييرا، من بتروجت ومصطفى البدرى ومحمد عصام الغندور من الأهلى وعلى فتحى لاعب الزمالك السابق فى صفقة انتقال حر ومحمد شوقى غريب من انبى.

ورحل عن صفوف الانتاج الحربى أحمد رؤوف، وحمادة ناصر، وعبد الرحمن فاروق، وكابونجا، وعبد الرحمن بودى، ومحمد ماجد أونش، فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل، وإيهاب سمير.