شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يفسخ التعاقد مع محترف فلسطينى وآخر غينى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت صفقة انتقال الفلسطينى ميشيل ميلاد، والغينى أداما تراورى لصفوف طلائع الجيش بالفشل لأسباب فنية، حيث تم فسخ التعاقد مع اللاعبين بشكل نهائى. وتعاقد الطلائع مع الثنائى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ولم يظهرا بمستوى لم يرضى البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى للفريق ليقرر رحيلهم. Advertisements وتعاقد مجلس إدارة طلائع الجيش مع البرازيلى سيرجيو فارياس ليقود الفريق فنياً فى الموسم الجديد. ويبدأ الطلائع مشواره فى النسخة الجديدة لمسابقة الدورى بمواجهة المقاولون العرب والمقرر لها عصر السبت المقبل. وحسم طلائع الجيش التعاقد فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع كل من : "عمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز ومحمود سامى من سموحة وحسام باولو من الداخلية وإستعارة عمرو جمال وأحمد علاء من الأهلى وكريم ممدوح من الاتحاد السكندرى وأحمد داوودا من الزمالك وأحمد عبد الرحمن زولا من بتروجت فضلا عن تمديد إعارة أحمد كابوريا وإسلام سرى وأحمد سامى وكريم طارق".

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