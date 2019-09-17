شكرا لقرائتكم تونس تحتضن الإياب بين الإسماعيلى وأهلى بنى غازى فى البطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يلتقى الإسماعيلى مع أهلى بنى غازى الليبى، فى دور الـ 32 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، على ملعب المنستير فى تونس، لاحتضان لقاء الإياب، المقرر لها نهاية سبتمبر الجارى بحضور الجماهير، وذلك بعد موافقة الاتحاد العربى.
وتعانى ليبيا من عدم استقرار الأوضاع الأمنية حيث يتم منع إقامة أية مباريات هناك.
جدير بالذكر أن الدراويش قد فاز فى لقاء الذهاب بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين منذ أيام على استاد الإسماعيلية فى حضور ما يزيد عن عشرة آلاف مشجع.
ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الجونة فى الأسبوع الأول لمسابقة الدورى العام والمقرر لها الخامسة والنصف عصر السبت المقبل.
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