شكرا لقرائتكم المقاولون: نطمح فى المربع الذهبى والنحاس يستحق قيادة الفراعنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة نادى المقاولون، والمشرف العام على الكرة، أن المربع الذهبى هو طموح ذئاب الجبل فى الموسم الجديد لاسيما بعد التدعيمات الجديدة، والتى جاءت وفقاً لرغبة الجهاز الفنى، مؤكداً أن عماد النحاس يستحق فرصة لتدريب منتخب مصر.

وأكد محمد عادل فى تصريحات لقناة "تايم سبورت"، "خضنا معسكر ناجح فى كرواتيا ساهم فى لم شمل اللاعبين الجدد والقدامى فضلا عن تحقيق الانسجام الذى ينشده عماد النحاس وجهازه الفنى ونطمح فى الوصول للمربع الذهبى بالموسم الجديد بعد التدعيمات الجديدة".

وأفاد المشرف العام على الكرة فى المقاولون العرب قائلا: "أرشح عماد النحاس لتدريب منتخب مصر وليس العمل كمدرب عام فى الجهاز الفنى للفراعنة فلقد تخطى النحاس هذه المرحلة وسعدنا كثيراً بإستمراره معنا فى الموسم الجديد لانه استطاع صنع توليفة رائعة مع اللاعبين".