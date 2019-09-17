شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تجتمع لإعلان اسم المدير الفنى لمنتخب الفراعنة.. غداً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجتمع اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، غدًا الأربعاء، في مقر الجبلاية، لمناقشة ملف المدير الفني لمنتخب مصر وإعلان اسم المدرب الجديد، حيث قرر مسؤولو اللجنة الخماسية عمل تصويت في جلسة الغد على اختيار المدير الفني الجديد للمنتخب في ظل الخلافات حول تعيين أكثر من اسم على رأسهم إيهاب جلال وحسام حسن وحسن شحاتة.

ومن المقرر أن يقدم كل عضو تصوره لإسم وجهاز المنتخب الجديد على أن يتم التصويت فى الاجتماع، قبل إعلان إسم المدرب الجديد.

وشهدت الساعات الماضية اتصالات بين أعضاء اللجنة وعدد من المدربين على رأسهم إيهاب جلال المدير الفنى للنادى المصرى، الذى رحب بالمهمة إلا أنه تمسك بضم الثنائى حمد إبراهيم المدرب العام ومصطفى كامل مدرب الحراس لجهازه بالمنتخب وهو ما تحفظ عليه بعض أعضاء المجلس.

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كما تواصل عمرو الجناينى مع حسام حسن المدير الفنى لسموحة خلال الساعات الأخيرة، وأبدى العميد ترحيبه بتدريب المنتخب دون شروط، حيث تمسك فقط بوجود إبراهيم حسن شقيقه فى الجهاز الجديد.

وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة عن أنه يتم الاتفاق حاليًا مع بعض شركات التسويق للبحث عن ودية أو اثنين للمنتخب الأول خلال معسكر شهر أكتوبر المقبل.

وتابع المصدر أن الأقرب هو خوض وديتين أفريقيتين من المستوى الثانى والثالث من أجل منح فرصة للجهاز الجديد للتعرف على اللاعبين وتثبيت طريقة اللعب، والاستعداد لمباريات الجولة الأولى الثانية للتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2021 التى تستضيفها الكاميرون .

ويبدأ المنتخب مبارياته فى التصفيات خلال الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر 2019 بمواجهتى مصر وكينيا، جزر القمر ومصر.