شكرا لقرائتكم بعثة منتخب الجودو تطير لأوزبكستان غدا للمشاركة فى بطولة "جراند برى"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تطير بعثة منتخب الجودو المشاركة فى منافسات بطولة الجائزة الكبرى "جراند برى"، والتى تقام فى الفترة من 18 إلى 24 سبتمبر الجارى بطقشند أوزبكستان إلى أوزبكستان غدا على أن تقام القرعة والميزان مساء بينما تنطلق البطولة بعد غد الخميس.

ويضم المنتخب فى البطولة، 6 لاعبين هم محمد عبد الموجود بوزن 66 كجم، ومحمد محى 73 كجم، ومحمد على 81 كجم، وعبد الرحمن محمد 81 كجم، وعلى حازم 90 كجم، وحاتم عبد الاخر 90 كجم، ويرافقهم سيد أبو ميدان مديرا فنيا، وعمرو مكرم رئيسا للبعثة.

وحقق منتخب الجودو 8 ميداليات بدورة الألعاب الأفريقية التى اقيمت بالمغرب، منها 4 ذهبيات عن طريق عبد الرحمن محمد وعلى حازم، ورمضان درويش، وعلى عيد، بينما حقق البرونزيات الأربعة محمد عبد الموجود، وكاريمان كامل، ولمياء الزنان، وعبد الله عثمان.

وشارك لاعبو منتخب الجودو فى بطولة العالم عقب الالعاب الأفريقية مباشرة، إلا أن الاجهاد تسبب فى عدم تحقيق نتائج إيجابية للبعثة.