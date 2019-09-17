شكرا لقرائتكم اختيار محمود البنا حكم ساحة لمباراة الوداد والمريخ فى البطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع اختيار لجنة الحكام بالاتحاد العربى لكرة القدم، على الدولى المصرى محمود البنا، حكما لمباراة الوداد المغربى والمريخ السودانى، فى إياب دور الـ 32 بالبطولة العربية، والمقرر إقامتها فى المغرب غدا الأربعاء، حيث توجه الحكم محمود البنا إلى المغرب فجر اليوم، لإدارة مباراة الوداد و المريخ على أن يعود للقاهرة الخميس المقبل.

وكانت المباراة، التي جمعت المريخ السوداني بالوداد البيضاوي، في ذهاب الدور الأول لكأس محمد السادس، قد انتهت بالتعادل 1-1، وشهدت المواجهة إهدار أيوب الكعبي ركلة جزاء.

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كانت إدارة الوداد البيضاوي قررت عدم خوض مباراة المريخ السوداني، في إياب دور الـ32 من البطولة العربية "كأس محمد السادس"، في الموعد المُحدد من قبل الاتحاد العربي لكرة القدم، بسبب مباراة منتخب المغرب والجزائر في تصفيات أفريقيا للمحليين .

ويخوض المنتخبان السوداني والمغربي مباراتهما في تصفيات أفريقيا للمحليين يوم 20 من الشهر الجاري أي بعد يومين فقط من الموعد المُحدد لمباراة الوداد والمريخ في البطولة العربية.