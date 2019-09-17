شكرا لقرائتكم تعرف على وجهة "مارسيلو" الأهلي المقبلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف المصدر أن مارسيلو الأهلى تلقى عرضاً من الاسماعيلى للإنضمام لصفوفه مقابل 3 ملايين جنيه على سبيل الإعارة، إلا أن اللاعب أصر على الحصول على 5 ملايين جنيه لتتوقف المفاوضات انتظاراً للكلمة الأخيرة لمسئولى الدراويش.
وتتجه النية لدى مسئولى الإسماعيلى لرفع المقابل المادى لـ4 ملايين جنيه للإسراع فى إتمام الصفقة قبل غلق باب القيد المحلى اليوم فى ظل الازمة الطاحنة، التى تواجه الدراويش فى تدعيم الجبهة اليسرى.
وأبرم "مارسيلو" اتفاقاً مع مسئولى الأهلى ينص على حصوله على مقابل انتقاله للاسماعيلى بالكامل دون حصول النادى الأحمر على مقابل مادى.
الإسماعيلي يعاني أزمة في مركز الظهير الأيسر، ظهرت جليا، خلال مباراة أهلي بني غازي الليبي في دور الـ32 من البطولة العربية، وذلك بعد رحيل طارق طه، الذي انضم لنادي بيراميدز وإعارة علاء عبد العظيم لنادي الأوليمبي، أحد أندية القسم الثاني .
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