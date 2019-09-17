«تهديد بالإستقالة من الإتحاد» .. أزمة تضرب الجبلاية إعتراضاً على تولي «حسام حسن» منتخب مصر

الموجز

أكد مصدر باتحاد الكرة، أن كابتن محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية بالجبلاية، هدد بالاستقالة من منصبه، اعتراضًا على التفاوض مع حسام حسن، مدرب سموحة، لقيادة المنتخب الوطني.

وأضاف ، إن محمد فضل تمسك بالتعاقد مع إيهاب جلال، مدرب المصري، على أن يقود الفراعنة بمعاونيه حمد إبراهيم ومصطفى كمال، وهو ما يلقى رفضًا من جانب أعضاء اللجنة.

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من ناحية أخرى أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، مجتمع حاليًا مع التوأم حسام وإبراهيم حسن، للتفاوض معهم حول تولى مهمة تدريب المنتخب الوطنى فى الفترة المقبلة.

وأضاف شوبير خلال تقديم برنامجه عبر شاشة "ON Sport" إنه حدث تعثر فى المفاوضات مع إيهاب جلال المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى، ليتولى قيادة الفراعنة، بسبب تمسك المدرب بجهازه المعاون، وبالتحديد حمد إبراهيم "مساعد" ومصطفى كمال "مدرب حراس".

تابع شوبير حديثه، مؤكدًا أن الجلسة بين رئيس اللجنة الخماسية والتوأم حسام وإبراهيم حسن مازالت مستمرة، ومن المتوقع أن يتم الاعلان عن اسم المدير الفنى الجديد للمنتخب فور التوصل لاتفاق نهائى بين الطرفين.