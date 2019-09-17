تعرف على أرقام قمصان لاعبى الطلائع فى الموسم الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بطلائع الجيش أرقام قمصان اللاعبين استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد، حيث يستهل الفريق مشواره فى النسخة الجديدة لمسابقة الدورى بمواجهة المقاولون العرب والمقرر لها عصر السبت المقبل.
وتعاقد مجلس إدارة طلائع الجيش مع البرازيلى سيرجيو فارياس ليقود الفريق فنياً فى الموسم الجديد، كما تعاقد طلائع الجيش فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع: عمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز ومحمود سامى من سموحة وحسام باولو من الداخلية وإستعارة عمرو جمال وأحمد علاء من الاهلى وكريم ممدوح من الاتحاد السكندرى وأحمد داوودا من الزمالك وأحمد عبد الرحمن زولا من بتروجت فضلا عن تمديد إعارة أحمد كابوريا وإسلام سرى وأحمد سامى وكريم طارق.
وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة، فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.
وجاءت أرقام قمصان طلائع الجيش فى الموسم الجديد كالتالى:
محمد شعبان رقم القميص 1
إسلام سرى 2
محمد أبو المجد بوشا 3
أحمد سامى 4
على الفيل 5
خالد سطوحى 6
عمرو السيسى 7
محمد رزق 8
ناصر منسى 9
أحمد كابوريا 10
كريم طارق 11
كريم ممدوح 12
حسام باولو 13
أحمد داوودا 14
محمود سامى 15
مصطفى محمود 16
عمرو جمال 17
محمد بسام 18
أحمد سمير 19
تالا نداى 20
محمد ناصف 21
مهند لاشين 22
عاصم صلاح 23
أحمد عبد الرحمن زولا 24
فرانك ستيفن 25
أحمد هانى 26
أحمد علاء 27
محمد شحاته 32 "من فريق الناشئين".
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