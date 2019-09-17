شكرا لقرائتكم خبر عن فشل صفقة ميشيل ميلاد وتراورى مع الطلائع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فشلت صفقة انتقال الفلسطينى ميشيل ميلاد والغينى أداما تراورى لصفوف طلائع الجيش لأسباب فنية، حيث تم فسخ التعاقد مع اللاعبين بشكل نهائى.
وكان الطلائع قد تعاقد مع الثنائى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لكن ظهرا بمستوى لم يرضى البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى للفريق ليقرر رحيلهما.
وتعاقد مجلس إدارة طلائع الجيش مع البرازيلى سيرجيو فارياس ليقود الفريق فنياً فى الموسم الجديد.
ويستهل الطلائع مشواره فى النسخة الجديدة لمسابقة الدورى بمواجهة المقاولون العرب والمقرر لها عصر السبت المقبل
وتعاقد طلائع الجيش فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع "عمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز ومحمود سامى من سموحة وحسام باولو من الداخلية واستعارة عمرو جمال وأحمد علاء من الأهلى وكريم ممدوح من الاتحاد السكندرى وأحمد داوودا من الزمالك وأحمد عبد الرحمن زولا من بتروجت فضلا عن تمديد إعارة أحمد كابوريا وإسلام سرى وأحمد سامى وكريم طارق".
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