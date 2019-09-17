شكرا لقرائتكم خبر عن مختار يبدأ تخفيف الحمل التدريبى وانتظام الطرابلسى فى تدريبات الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مختار مختار المدير الفنى للانتاج الحربى فى تخفيف الحمل التدريبى استعدادا لمواجهة إف سى مصر بالأسبوع الأول للدورى، المقرر لها الأحد المقبل كما رفض إقامة أى مباريات ودية أخرى مكتفيا بالمباريات التى لعبها لتجهيز لاعبيه فنيا وبدنيا.

وفى نفس السياق انتظم أيمن الطرابلسى فى تدريبات الإنتاج الحربى بداية من أمس استعداداً للموسم الجديد، وكان مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى قد تابع اللاعب وأوصى بالتعاقد معه لسد الثغرة الموجودة فى خط وسط الفريق.

وتعاقد الإنتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الإسماعيلى، و امادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا، ومحمد عبد الرازق بازوكا، ومحمد عبد المجيد من الاتحاد السكندرى، وباسم مرسى من الزمالك لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر، ومحمد فييرا من بتروجت، ومصطفى البدرى، ومحمد عصام الغندور من الأهلى، وعلى فتحى لاعب الزمالك السابق فى صفقة انتقال حر، ومحمد شوقى غريب من إنبى.

ورحل عن صفوف الإنتاج الحربى أحمد رؤوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا وعبد الرحمن بودى ومحمد ماجد أونش، فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير.