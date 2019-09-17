شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أهداف السيد حمدى بعد اعتزاله الساحرة المستديرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السيد حمدى، مهاجم الأهلى السابق، أمس الاثنين، اعتزاله لكرة القدم، بسبب الإصابة بقطع فى الرباط الصليبى للركبة.

وقال السيد، خلال تصريحات إذاعية، إنه لم يعد قادراً على الاستمرار بسبب صعوبة الإصابة بالصليبى ليقرر إنهاء مشواره الكروى الذى امتد إلى 17 عاماً.

المهاجم صاحب الـ35 عاما لعب فى صفوف العديد من الفرق مثل المقاولون العرب ومياه البحيرة وطنطا وبتروجيت والأهلى ومصر للمقاصة والمصرى والداخلية والترسانة.

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وتوج السيد حمدى بلقب كأس أمم أفريقيا 2010 رفقة منتخب مصر.

وحقق السيد حمدى عدة بطولات مع النادى الأهلى، حيث توج مع الفريق الأحمر بلقب الدورى الممتاز موسم 2013 / 2014، كما حصد لقب بطولة دورى أبطال أفريقيا مرتين عامى 2012 و2013، وحقق لقب بطولة السوبر الأفريقى "مرتين"، كما شارك مع الفريق فى بطولة كأس العالم للأندية "مرتين" ولعب 4 مباريات وسجل هدفًا وحيدًا.

شاهد أهداف السيد حمدى