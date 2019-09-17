10 معلومات عن لبنى مصطفى ممثلة مصر فى بطولة العالم للسباحة البارالمبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك لبنى مصطفى لاعبة منتخب السباحة البارالمبية فى منافسات بطولة العالم التى تقام بأستراليا المقرر إقامتها فى الفترة من 12 إلى 21 أكتوبر الجارى. وتعد لبنى مصطفى هى اللاعبة المصرية الوحيدة التى تشارك فى البطولة بعد أن اجتازت التصفيات المؤهلة، وحالة الفوز فى البطولة تتأهل إلى بارالمبياد طوكيو 2020.

السمكة الذهبية لبنى مصطفى

فى زفاف شقيقها نرصد 10 معلومات عن اللاعبة فى التقرير التالى .. نرصد 10 معلومات عن اللاعبة فى التقرير التالى .. - تبلغ من العمر 26 عاما حيث أنها مواليد 1993. - تقيم فى محافظة الجيزة.

لبنى مع الميداليات التى حققتها

خلال التكريم فى الهند - تلعب فى نادى الزمالك، وحققت ميداليات فى بطولات باسم القلعة البيضاء. Advertisements - حققت أكثر من 170 ميدالية فى السباحة البارالمبية.

لبنى ووالدتها - تدرس فى معهد الباليه دراسة حرة - تتلقى دروس فى فصول محو الأمية لإكمال دراستها - تهوى الرسم والتلوين

لسباحة المصرية لبنى مصطفى - من هواياتها المفضلة عمل تابلوهات يدوية وأعمال الهاند ميد. - حلم حياتها أن تكون موديل فاشون، حيث إنها تهوى الموضة وعروض الأزياء.

لبنى مع رئيس نادى الزمالك - أكلتها المفضلة البيتزا والفراخ المقلية. كانت لبنى مصطفى قد شاركت فى اليوم العالمى للإعاقة، والذى أقيم ديسمبر الماضى ، بقاعة المنارة بالتجمع الخامس، وأقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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