شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأثقال تعود من معسكر أذربيجان غدا بعد أزمة إيقاف الاتحاد الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد إيهاب بطل رفع الأثقال عودة بعثة منتخب مصر إلى القاهرة من معسكر أذربيجان صباح غد الأربعاء، بعد توصية الاتحاد الدولى باستبعاد وحرمان مصر من المشاركة فى بطولة العالم بتايلاند المحدد لها الفترة من 18 حتى 27 سبتمبر الجارى فى ظل قرار الإيقاف لمدة عامين بسبب المنشطات.

وقال إيهاب إن جدول انطلاق وزنه تم رصده على صفحة الاتحاد الدولى دون تسجيل لاعبى مصر، ما أكد عدم المشاركة فى المنافسة.

وأوضح محمد إيهاب أن الاتحاد الدولى منح مهلة لمدة 3 أسابيع للاتحاد المصرى للاستناف على قرار الإيقاف لمدة عامين من المشاركات الدولية، ودفع الغرامة بسبب ثبوت حالات منشطات.

وقال البطل الأولمبى أنه يثق فى إنصاف المحكمة الدولية الرياضية للاتحاد المصرى الذى سيقدم أوراق تثبت صحة موقفه.

ومن المقرر أن تعود غدا إلى مصر بعثة منتخب رفع الأثقال إلى القاهرة وفقا لتأكيدات محمد إيهاب، وكان من المقرر أن تغادر البعثة من معسكر أذربيجان إلى تايلاند مساء أمس، إلا أن توصية الاتحاد الدولى فى المكتب التنفيذى حرمت مصر من المشاركة.

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يذكر أنه ثبت وجود 7 عينات إيجابية فى البطولة الأفريقية التى نظمتها مصر عام 2017، ما تسبب فى حرمان مصر من المشاركات العالمية.

كان من المقرر أن تغادر البعثة من معسكر أذربيجان إلى تايلاند مساء أمس، إلا أن توصية الاتحاد الدولى فى المكتب التنفيذى حرمت مصر من المشاركة.

كما أن هذا القرار أغضب عددا من اللاعبين بسبب تهديد مشاركتهم فى الدورة الأولمبية 2020، خاصة أن مصر كانت تعول أمالا كبيرة على الثنائى محمد إيهاب وسارة سمير.

ومن المقرر أن يحسم الاتحاد الدولى القرار النهائى بشأن إيقاف الاتحاد المصرى للأثقال فى اجتماع اليوم على هامش بطولة العالم بتايلاند.

وحرص الخليج 365 على التواصل مع محمود محجوب رئيس اتحاد رفع الأثقال إلا أنه رفض الرد و إدلاء أى تصريحات بشأن هذا الموقف حتى الآن.