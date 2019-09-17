شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون لـ"تايم سبورت": عماد النحاس يستحق فرصة لتدريب المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة نادى المقاولون والمشرف العام على الكرة أن المربع الذهبى هو طموح ناديه فى الموسم الجديد، لاسيما بعد التدعيمات الجديدة التى جاءت وفقاً لرغبة الجهاز الفنى، مؤكداً أن عماد النحاس يستحق فرصة لتدريب منتخب مصر.

وأضاف محمد عادل فى تصريحات لقناة "تايم سبورت" مع الإعلامى يحيى حمزة: "خضنا معسكرا ناجحا فى كرواتيا ساهم فى لم شمل اللاعبين الجدد والقدامى فضلا عن تحقيق الانسجام الذى ينشده عماد النحاس وجهازه الفنى ونطمح فى الوصول للمربع الذهبى بالموسم الجديد بعد التدعيمات الجديدة".

وتابع المشرف العام على الكرة فى المقاولون العرب "أرشح عماد النحاس لتدريب منتخب مصر وليس العمل كمدرب عام فى الجهاز الفنى للفراعنة فلقد تخطى النحاس هذه المرحلة وسعدنا كثيراً باستمراره معنا فى الموسم الجديد لأنه استطاع صنع توليفة رائعة مع اللاعبين".

المقاولون نجح فى إبرام 9 صفقات هم النيجيرى معروف يوسف لاعب الزمالك الذى انتقل على سبيل الإعارة لمدة موسم، وكوفرى ايبونج مهاجم أهلى بنى غازى الليبى السابق فى صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم ومحمود السيد ومحمد سالم ومحمد عصام وعبد الرحمن فاروق وعبد الله ياسين لاعب باريس سان جيرمان وإبراهيم عادل مدافع سموحة السابق وشكرى نجيب على سبيل الإعارة لمدة موسم من الإسماعيلى.