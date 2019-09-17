شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الغندور: حكم أوروبى "سوبر" لمباراة الأهلى والزمالك.. والعربى مطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة أنه يبحث عن حكم أوروبى كبير يليق بمباراة السوبر بين الأهلى والزمالك يوم الجمعة المقبل.

وقال الغندور، لـ"الخليج 365"، إنه دائما يبحث عن حكام كبار وعالميين بمعنى الكلمة، معلقا: "إذا لم أنجح فى ذلك سيكون البديل عربيا ثم يبقى الحكم المصرى خيارا ثالثا".

وأوضح رئيس لجنة الحكام أن هناك صعوبة تواجهه فى استقدام حكم أجنبى لأن موعد اللقاء محصور بين مباريات دورى أبطال أوروبا والدوريات الأوروبية، مضيفا أنه يتواصل بشكل شخصى مستغلا علاقاته لأن ذلك أسرع من المخاطبات الرسمية، حيث إن بعض الاتحادات الأوروبية تشترط مخاطبتها قبل أسبوعين من موعد المباراة، لأنها تقوم بتسكين حكام جميع مباريات الدورى قبل انطلاقه.

وسبق وصرح جمال الغندور بأن الاتصالات التى تجريها اللجنة فى هذا الصدد شملت جميع الاتحادات الأوروبية عدا اتحادى صربيا وسويسرا، حيث يحمل أحد مدربى الفريقين الجنسية الصربية، بينما يحمل الآخر الجنسية السويسرية.

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وأضاف رئيس لجنة الحكام أنه على ضوء ما ستسفر عنه هذه الاتصالات ستقوم اللجنة بالمفاضلة لاختيار الطاقم الأنسب والإعلان عنه فى وقت مناسب.

وأشار الغندور إلى أن الاستعانة بحكام أجانب لإدارة السوبر تأتى انطلاقا من كون طرفى المباراة هما الأهلى والزمالك، حيث تم الاتفاق بين لجنة الحكام ومجلس إدارة الاتحاد على أن يدير مباريات الدورى حكام مصريون، فيما عدا مباريات الأهلى والزمالك معا فسوف يقوم بإدارتها حكام أجانب.