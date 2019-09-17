شكرا لقرائتكم خبر عن استاد "المنستير" يحتضن مواجهة الإسماعيلى مع الأهلى الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد بصفة رسمية احتضان ملعب المنستير فى تونس مواجهة الإياب بدور الـ32 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، التى ستجمع الإسماعيلى مع أهلى بنى غازى الليبى المقرر لها نهاية سبتمبر الجارى بحضور الجماهير، وذلك بعد موافقة الاتحاد العربى.

وتعانى ليبيا من عدم استقرار الأوضاع الأمنية، حيث يتم منع إقامة أى مباريات هناك.

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يذكر أن الدراويش قد فاز فى لقاء الذهاب بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين منذ أيام على استاد الإسماعيلية فى حضور ما يزيد عن عشرة آلاف مشجع.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الجونة فى الأسبوع الأول لمسابقة الدورى العام والمقرر لها الخامسة والنصف عصر السبت المقبل.

وتعاقد الإسماعيلى مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودى وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطى دونجا من الزمالك، بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى من سموحة، فضلا عن التعاقد مع العراقى همام طارق وخليل حجى نيمار فى صفقة انتقال حر ومحمد حمدى زكى من سموحة وإبراهيم أبو اليزيد من الداخلية ومحمد سيد مخلوف لاعب وسط الدخلية والمعار من نادى الزمالك بالإضافة للتعاقد مع محمد أحمد كماتشو مدافع وظهير أيمن الزمالك السابق ومحمود عبد المنصف حارس مرمى ناشئى الزمالك وتمديد تعاقد السداسى عبد الرحمن مجدى لاعب الفريق و محمد فوزى ومحمد مجدى حارسا الفريق ومدحت فقوسة وأحمد أيمن ومحمد صادق لمدة 5 مواسم.