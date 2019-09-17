تحقيقات لـ3 سنوات وتورط 7 لاعبين.. تفاصيل استبعاد مصر من بطولة العالم للأثقال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قال شريف العريان، سكرتير عام اللجنة الأوليمبية، إن مصر لم تتلقَّ حتى الآن إخطارًا من الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بشأن إيقاف اللاعبين المصريين، سواء للجنة الأوليمبية أو اتحاد رفع الأثقال، أو اللجنة المصرية لمكافحة المنشطات.

وأوضح العريان، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مصر في انتظار الإخطار الرسمي بالإيقاف للتحرك رسميًا بالاستئناف ضد القرار.

وتلقت مصر خبرًا صادمًا باستبعاد لاعبيها من المشاركة في بطولة العالم في تايلاند والمقرر أن تنطلق غدًا الأربعاء. كانت بعثة الرباعين المصريين تقيم معسكرًا في أذربيجان استعدادا لبطولة العالم.

وعلق على ذلك العريان، موضحًا أن الاجتماع الفني للبطولة عُقد وشهد استبعاد أسماء اللاعبين المصريين من المشاركة في البطولة، وبالتالي خاطب الاتحاد المصري البعثة للعودة إلى القاهرة وعدم التحرك إلى تايلاند.

وتنص اللائحة على أنه في حالة زيادة عدد عينات المنشطات الإيجابية عن 3، يتم إيقاف البلد بالكامل.

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وأضاف العريان أنه يحترم قوانين الاتحاد الدولي للعبة، ولكنه تساءل: "ما ذنب اللاعبين الكبار المشاركين في بطولة العالم؟"

وشكل الاتحاد الدولي للعبة، لجنة منفصلة للتحقيق في واقعة تورط 7 لاعبين مصريين ناشئين في تناول المنشطات، وذلك من خلال العينات التي تم سحبها لهم في معسكر أقيم بالفيوم عام 2016، بحسب العريان.

وأثبت التحقيقات التي أجرتها اللجنة تناول اللاعبين للمنشطات، ليتم اتخاذ قرار باستبعاد مصر من بطولة العالم، فيما لم يتم الكشف عن مدة إيقاف مصر.

وأشار سكرتير اللجنة الأوليمبية إلى أنه في حالة ثبوت تعاطي اللاعبين للمنشطات، قد تصل العقوبة لعامين، وبالتالي يُحرم الرباعون المصريون من المشاركة في أوليمبياد طوكيو 2020، مثل حالتي روسيا والصين.

وتضع مصر آمالا كبيرة على الثنائي محمد إيهاب، وسارة سمير، للحصول على ميداليات أوليمبية.