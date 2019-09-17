مصابو الأهلي.. فحص طبي لأزارو.. تأهيل محمد محمود وربيعة يعود خلال يومين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يواصل الفريق الأول بالنادي الأهلي، تدريباته في الخامسة مساء اليوم؛ استعدادًا لمواجهة الزمالك في مباراة السوبر المحلي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل في مباراة السوبر المحلي على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية.

ويسعى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق لتجهيز جميع اللاعبين من خلال التدريبات الفنية والخططية، والاطمئنان على جاهزية كافة عناصر الفريق قبل مباراة السوبر.

على الجانب الآخر يخضع المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق لفحص طبي اليوم الثلاثاء تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق للوقوف على آخر المستجدات في إصابة الركبة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب المغرب في الأجندة الدولية.

وغاب الدولي المغربي عن مباراة كانو سبورت التي أقيمت في غينيا الاستوائية، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، بعد رفض الجهاز الفني المجازفة باللاعب وإشراكه في المباراة؛ لمنحه الوقت الكافي للتعافي من الإصابة وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

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كما يخضع محمد محمود، لاعب الفريق لبرنامج خاص لتجهيزه للمشاركة في المران الجماعي، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها.

ويشتمل برنامج محمد محمود، على المشاركة بشكل تدريجي في المران البدني مع الفريق، إلى جانب استمراره في تنفيذ بعض التدريبات مع طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل؛ للاطمئنان بشكل نهائي على حالته وتجهيزه للمشاركة الجماعية.

وكان محمود قد أجرى جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي.

من جهة أخرى تقرر انضمام رامي ربيعة، مدافع الفريق للتدريبات الجماعية خلال 48 ساعة، بعد تعافيه من الإصابة التي اشتكى منها خلال الفترة الماضية.

وكان ربيعة يعاني من شد في العضلة الخلفية تعرض له خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام اطلع برة بطل جنوب السودان في إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا.

وخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي، وتحسنت حالته بشكل كبير، وبات قريبا من العودة للمشاركة في المران الجماعي.