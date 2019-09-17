استبعاد مصر من بطولة العالم للأثقال وتهديد مشاركتها بالأوليمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال حرمان لاعبي مصر من المشاركة ببطولة العالم 2019 المقررة في تايلاند.

وتم توقيع العقوبة من لجنة الجزاءات التي عينها المجلس التنفيذي بالاتحاد الدولي للعبة (IMFSP)، بسبب تعاطي عدد من اللاعبين الناشئين للمنشطات عام 2016.

ولم يُدرج الاتحاد الدولي الرباعين المصريين في جدول بطولة العالم المقرر أن تبدأ الأربعاء 18 سبتمبر.

Advertisements

ولم تكشف اللجنة عن مدة العقوبة والتي قد تصل إلى عامين، وبالتالي تهدد فرص مصر في المشاركة بأوليمبياد طوكيو 2020.

وأمام مصر فترة لمدة 21 يوما للاستئناف ضد القرار لدى المحكمة الرياضية الدولية.

وأوضح الاتحاد الدولي أنه لن يصدر أي تعليق بشأن الأمر حتى انتهاء المدة المحددة للاستئناف.