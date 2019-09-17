اتفاق بين تذكرتي والزمالك لتوقيع عقود بيع تذاكر المباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أعلنت شركة تذكرتي عن أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد اجتماعًا بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وبين منتصر النبراوي رئيس الشركة من أجل توقيع العقود الرسمية بين الطرفين.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد قال من خلال تصريحات في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء عن التوصل لاتفاق مع الشركة من أجل بيع تذاكر مباريات الزمالك.

وتم تطبيق نظام بيع التذاكر عن طريق تطبيق تذكرتي خلال النسخة الماضية من كأس الأمم الإفريقية، حيث يقوم المشجع بتسجيل البيانات على موقع تذكرتي يعقبها استخراج بطاقة FAN ID.

وذكرت الشركة من خلال بيان رسمي صدر اليوم الثلاثاء وحصل يلا كورة على نسخة منه أن منتصر النبراوي سيعقد جلسة مع مرتضى منصور من أجل التوقيع الرسمي لتطبيق نظام " تذكرتي " قبل انطلاق الموسم الكروي ، بعد الاتفاق الكامل على جميع البنود الخاصة بتطبيق نظام تذكرتي.