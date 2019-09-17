سموحة ٢٠٠٥ يفوز على سيدى بشر ٧/٠

فاز فريق سموحة مواليد ٢٠٠٥ لكرة القدم على نظيرة فريق سيدى بشر فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم على ملعب سموحة ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة منطقة الإسكندرية لكرة القدم .

سجل أهداف سموحه محمد السيد هدفين و محمود ماهر هدفين و كلا من محمد عاطف و زين السيد و مروان محمد

هدف .

لعب سموحه بتشكيل مكون من أحمد محمد ، سيف الدين هانى ، يوسف محمد ، زين السيد ، محمود ماهر ، محمد شريف ، مروان محمد ، محمد السيد ، بلال حسن ، ابراهيم جلال ، بدر الدين مصطفى واشترك أثناء

المباراة مالك علاء ، محمد عاطف .

يتكون الجهاز الفني من هانى العجيزى مدير فنى ، أحمد الجندى مدرب عام ، رائد جمال مدرب حراس المرمى ، ابراهيم رأفت إدارى الفربق . ابراهيم ذكى علاج طبيعي ، محمد شعيوى عامل مهمات .

يقود قطاع الناشئين رضا البلتاجى رئيس القطاع، عبد البديع حماده مدير إدارى القطاع، عادل ذكى شئون اللاعبين ، محمد عبد العال المشرف على مدربى حراس المرمى .