يحل فريق اتحاد جدة ضيفًا ثقيلًا على نظيره الهلال السعودي مساء، اليوم الثلاثاء، على ستاد جامعة الملك سعود وذلك ضمن منافسات ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا . من المتوقع أن يبدأ الروماني رازفان لوسيسكو المدير الفني للهلال السعودي المباراة أمام اتحاد جدة بالتشكيل الآتى : حراسة المرمي : عبدالله المعيوف . خط الدفاع : وياسر الشهراني - جانج هيون سو - علي آل بليهي - حسن كادش . خط الوسط : سلمان الفرج - محمد كنو - كارلوس إدواردو - عمر خربين - هتان باهبري . خط الهجوم : بافيتيمبي جوميز Advertisements أما اتحاد جدة، فمن المتوقع أن يخوض اللقاء بالتشكيل الآتي: حراسة المرمي : فواز القرني . خط الدفاع : منصور الحربي - مروان دا كوستا - عبد المحسن فلاته - عبدالرحمن العبود. خط الوسط : إميليانو فيشيو– كريم الأحمدي - روماريو - كارلوس فيلانويفا - لويس أنتونيو خيمينيز . خط الهجوم : ألكسندر بريجوفيتش .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التشكيل المتوقع للهلال السعودي واتحاد جدة قبل موقعة الفريقين بدوري أبطال آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.