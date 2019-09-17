محمود البنا حكمًا لمباراة المريخ السوداني والوداد المغربي بالبطولة العربية

قررت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، اختيار الحكم الدولي محمود البنا، لإدارة مباراة

المريخ السوداني والوداد المغربي، المقرر لها يوم 3 أكتوبر المقبل، في إياب دور الـ32 من البطولة العربية.

يعاون البنا كل من أحمد حسام طه ويوسف البساطي، وأحمد الغندور حكمًا رابعًا.