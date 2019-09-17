موعد مباراة الهلال و اتحاد جدة فى دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

يستضيف استاد جامعة الملك سعود مساء اليوم الثلاثاء مواجهة فريق الهلال السعودي أمام مواطنه اتحاد جدة وذلك فى إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا . موعد مباراة الهلال السعودي و اتحاد جدة: تقام مباراة الهلال أمام اتحاد جدة فى تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر . الساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية . Advertisements الساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي . القنوات الناقلة لمباراة الهلال و الاتحاد: تذاع مباراة الهلال السعودي و اتحاد جدة بشكل حصري عبر قناة " bein sports 2HD “ بصوت المعلق روؤف خليف . الجدير بالذكر بأن مباراة الذهاب بين الهلال ة اتحاد جدة أنتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف .

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