اتحاد الكرة يصرف مستحقات الحكام في جميع أقسام الدوري

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، صرف جميع مستحقات الحكام في كل أقسام الدوري اليومالثلاثاء، والبالغة 3 ملايين جنيه.
ونجح جمال الغندور في الاتفاق مع اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، على صرف مستحقات الحكام، حتى تكون حافزًا لهم على بذل أقصى جهد لديهم مع انطلاق الموسم الجديد للدوري.
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