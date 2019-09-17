اتحاد الكرة يصرف مستحقات الحكام في جميع أقسام الدوري

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، صرف جميع مستحقات الحكام في كل أقسام الدوري اليوم الثلاثاء، والبالغة 3 ملايين جنيه.

ونجح جمال الغندور في الاتفاق مع اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، على صرف مستحقات الحكام، حتى تكون حافزًا لهم على بذل أقصى جهد لديهم مع انطلاق الموسم الجديد للدوري.

الثلاثاء، والبالغة 3 ملايين جنيه.ونجح جمال الغندور في الاتفاق مع اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، على صرف مستحقات الحكام، حتى تكون حافزًا لهم على بذل أقصى جهد لديهم مع انطلاق الموسم الجديد للدوري.

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